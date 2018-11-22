Tolga Pancaroğlu'na Eda Pera Küçük'e şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı

Oyuncu Mustafa Tolga Pancaroğlu hakkında, birlikte oldukları dönemde seks görüntülerini kaydettiği eski sevgilisi Eda Pera Küçük'e şantaj yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

22 Kasım 2018 Perşembe, 18:19:16 Güncelleme: 18:25:53
Tolga Pancaroğluna Eda Pera Küçüke şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı

Mustafa Tolga Pancaroğlu'nun adı geçen yıl birkaç farklı tarihte sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'ü darp ettiği haberleriyle gündeme gelmiş, hakkında "tehdit, yaralama ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Tolga Pancaroğluna Eda Pera Küçüke şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı

O dava sonuçlanmadan Pancaroğlu hakkında bir yeni dava daha açıldı. Hürriyet'in haberine göre Küçük, önceki gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ünlü oyuncunun sevgili oldukları dönemde çektiği seks kayıtlarıyla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdü.

Tolga Pancaroğluna Eda Pera Küçüke şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı

Küçük savcılık ifadesinde, "Bu kayıt benim bilgim ve rızam dışında çekilmiştir, tarafıma şantaj amaçlı gönderilmiştir. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tolga Pancaroğluna Eda Pera Küçüke şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı

O GÖRÜNTÜLERİ KENDİ ÇEKTİ

Pancaroğlu ise ifadesinde suçlamayı reddetti: "Cep telefonumda şikâyetçiye ilişkin herhangi bir nü ya da cinsel içerikli görüntü bulunmamaktadır.

Tolga Pancaroğluna Eda Pera Küçüke şantaj yaptığı iddiasıyla dava açıldı

Sadece evimdeki bilgisayarımda kısa süreli görüntü vardır. Bunu da şikâyetçinin kendisi çekmişti. Cep telefonum ve bilgisayarımı inceleme yapılması için kendi rızam ile teslim etmek istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

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