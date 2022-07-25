Tolga Karel'den Başkan Erdoğan'a tam destek! ABD'ye yerleşerek 6 kişilik bir aile kurmuştu: "Devam et Reis"

Erdoğan, tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlamak adına Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağı 'Tahıl Sevkiyat Anlaşması'na imzaları attırdı. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyen Erdoğan bu hareketiyle tüm dünyada takdir topladı.