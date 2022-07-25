Tolga Karel'den Başkan Erdoğan'a tam destek! ABD'ye yerleşerek 6 kişilik bir aile kurmuştu: "Devam et Reis"
Tolga Karel'den Başkan Erdoğan'a tam destek! ABD'ye yerleşerek 6 kişilik bir aile kurmuştu ünlü oyuncu... Onu Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile tanıdık. Daha sonra oyunculuğu bırakan ve ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Instagram'dan Başkan Erdoğan'a destek mesajı yayınladı. "Toprağını seven dolasıyı ile devletini seven bir adamım" diyen Tolga Karel, Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına taşınması için anlaşma imzalaması üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak destekçisi olduğunu dile getirdi. Ülke gündemiyle ilgili sık sık fikirlerini sosyal medya hesabından paylaşan Karel, cümlesini "Devam et Reis" sözüyle bitirdi.
25.07.2022 17:06 - Son Güncelleme: 25.07.2022 17:12
'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
Erdoğan, tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlamak adına Rusya ve Ukrayna ile tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağı 'Tahıl Sevkiyat Anlaşması'na imzaları attırdı. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyen Erdoğan bu hareketiyle tüm dünyada takdir topladı.