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Haberler Magazin Tolga Karel 'eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki' dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u...

Tolga Karel 'eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki' dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u...

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlenmişti. Orada kendisine yeni bir hayat kuran ve tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 2. sayfa canlı yayınına bağlandı ve müjdeyi verdi. 'Niye duralım ki' diyen Tolga Karel, 4. çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Karel, "Şuan cinsiyet belli değil" dedi.

05.11.2021 12:57 - Son Güncelleme: 05.11.2021 14:11
Tolga Karel ’eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki’ dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u...

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi.

3 çocuk babası olan Karel, bugün bir müjdeli haber daha verdi.

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Tolga Karel ’eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki’ dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u...

Kendi lojistik firmasını kuran ve oyunculuğu bırakan Tolga Karel, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

Tolga Karel ’eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki’ dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u...

Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, 4. kez baba olacağını duyurdu.

Tolga Karel ’eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki’ dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u...

Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" dedi.

Tolga Karel ’eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki’ dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u...

2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu var.

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