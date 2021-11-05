Tolga Karel 'eşimle çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki' dedi müjdeyi verdi! Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u...
Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlenmişti. Orada kendisine yeni bir hayat kuran ve tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 2. sayfa canlı yayınına bağlandı ve müjdeyi verdi. 'Niye duralım ki' diyen Tolga Karel, 4. çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Karel, "Şuan cinsiyet belli değil" dedi.
05.11.2021 12:57
- Son Güncelleme: 05.11.2021 14:11
Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi.
3 çocuk babası olan Karel, bugün bir müjdeli haber daha verdi.
Kendi lojistik firmasını kuran ve oyunculuğu bırakan Tolga Karel, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.