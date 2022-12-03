Tolga Akış, eski eşi Zeynep Bastık'ın kopyasını buldu! 11 ay evli kalmışlardı! Yeni sevgilisini görenler şoke oldu! "İkizi bile bu kadar benzemez..."

Sadece bir yıl evli kalan Zeynep Bastık ile Tolga Akış'tan yeni aşk haberleri gelmeye başladı. Tolga Akış, kendi ekibinde çalışan Gizem Kaya ile yakınlık kurmaya başladı. Gizem Kaya'nın Bastık'a olan benzerliği dikkat çekti. Tolga Akış'ın yeni sevgilisini gören takipçileri ise yaşadıkları şoku gizleyemedi. İşte merak edilenler...