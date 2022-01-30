Tokatçı Şevket’in şimdiki halini gören tanıyamıyor! Bakın nasıl değişmiş! Kemal Sunal ile birlikte oynamıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Şevket Altuğ 1983 yılında çekilen Tokatçı filminde kendi adı ile yer almıştı. Komedi türündeki filmde başrolde usta oyuncu Kemal Sunal Osman karakteri ile bulunmuştu. Ali Şen ve daha nice sevilen oyuncuların kadrosunda olduğu film tekrar tekrar sinemaseverler için televizyonda veriliyor. Tokatçı filminin yanı sıra Hababam Sınıfı'nda da Kimya hocası rolüyle karşımıza çıkan Şevket Altuğ bu filmde de yine kendi adını kullanmış 'Şevket Hoca' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Gelin hep birlikte sevilen oyuncunun son haline bakalım...