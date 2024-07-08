Tokatçı Şevket'in şimdiki hali şoke etti! Kemal Sunal ile birlikte rol almıştı! Gören gözlerine inanamıyor

1983 yılında çekilen ve komedi türünün en sevilen filmlerinden biri olan Tokatçı'da, Şevket Altuğ kendini canlandırarak büyük beğeni toplamıştı. Filmde başrolde, efsanevi oyuncu Kemal Sunal Osman karakteriyle yer alırken, Ali Şen ve birçok değerli oyuncu da kadroya renk katmıştı. Tokatçı, hala televizyonlarda tekrar tekrar yayınlanarak izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.