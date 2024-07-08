Tokatçı Şevket'in şimdiki hali şoke etti! Kemal Sunal ile birlikte rol almıştı! Gören gözlerine inanamıyor

1983 yılında çekilen ve komedi türünün en sevilen filmlerinden biri olan Tokatçı'da, Şevket Altuğ kendini canlandırarak büyük beğeni toplamıştı. Filmde başrolde, efsanevi oyuncu Kemal Sunal Osman karakteriyle yer alırken, Ali Şen ve birçok değerli oyuncu da kadroya renk katmıştı. Tokatçı, hala televizyonlarda tekrar tekrar yayınlanarak izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.
Şevket Altuğ, sadece Tokatçı filmiyle değil, aynı zamanda Türk sinemasının kült yapımlarından Hababam Sınıfı'nda da Kimya Hoca rolüyle gönüllerde taht kurdu. Hababam Sınıfı'nda, Şevket Hoca karakteriyle hafızalarda yer eden Altuğ, her iki filmde de kendi adını kullanarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Tokatçı, Hababam Sınıfı, Dolap Beygiri, Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, Tokatçı, Süper Baba gibi projelerde yer alan Şevket Altuğ, ekranların unutulmaz simalarından biri haline geldi.
Usta oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi görenleri duygulandırdı.