TikTok kazancıyla olay olan Mehmet Ali Erbil ’bir hanımefendi geldi bilmediğim bir kızım var...’ Ece Ronay’ın sözlerinin ardından...

Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL arasında para kazanıyor. Orada her tarzda insan var. Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var. Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar. Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı. Son dönemde Merve Boluğur girdi, 7/24 canlı yayın açıyor. 700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor, 350 TL'si size geliyor. 48 saat canlı yayın açanlar var, uyurken de devam ediyor.