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THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı!

'Bottle Cap Challange' yani tekmeyle şişe açma akımı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan yeni bir akım olarak karşımıza çıktı. Döner tekmeyle şişe kapaklarını açma akımı büyük bir hızla tüm dünyaya yayıldı. Derya Uluğ, Nurgül Yeşilçay, Demet Akalın, Mariah Carey, Jason Statham gibi ünlü isimlerin katıldığı 'Bottle Cap Challange' akımına, Türk Hava Yollları reklamındaki sihirbaz Zach King de katıldı. Çektiği sihirbazlıkla optik yanılsama arası videolarıyla ünlenen, ardından Snapchat, YouTube ve Instagram gibi kanalları da kullanarak bir internet fenomenine dönüşmüş olan King, Türk Hava Yolları için bir uçuş güvenliği videosu hazırlamış ve dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü.

09.07.2019 13:09 - Son Güncelleme: 09.07.2019 13:58
THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı!

'Bottle Cap Challange' yani tekmeyle şişe açma akımı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan yeni bir akım olarak karşımıza çıktı. Döner tekmeyle şişe kapaklarını açma akımı büyük bir hızla tüm dünyaya yayıldı. Derya Uluğ, Nurgül Yeşilçay, Demet Akalın, Mariah Carey, Jason Statham gibi ünlü isimlerin katıldığı 'Bottle Cap Challange' akımına, Türk Hava Yollları reklamındaki sihirbaz Zach King de katıldı. Çektiği sihirbazlıkla optik yanılsama arası videolarıyla ünlenen, ardından Snapchat, YouTube ve Instagram gibi kanalları da kullanarak bir internet fenomenine dönüşmüş olan King, Türk Hava Yolları için bir uçuş güvenliği videosu hazırlamış ve dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü. İşte ünlülerin 'Bottle Cap Challange' paylaşımları...

SİHİRBAZ ZACH KING BOTTLE CAP CHALLENGE VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı!

NURGÜL YEŞİLÇAY

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN BOTTLE CAP CHALLENGE VİDEOSUNU TIKLA VE İZLE

THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı!

DERYA ULUĞ

DERYA ULUĞ'UN BOTTLE CAP CHALLENGE VİDEOSUNU TIKLA VE İZLE

THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı!

JASON STATHAM

THY reklamındaki sihirbaz Zach King 'Bottle Cap Challenge' akımında çığır açtı!

MARIAH CAREY

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