Teşkilat’ın Serdar’ı Çağlar Ertuğrul diziden neden ayrıldığını açıkladı! Herkesi korkuttu! 2 nedeni var! ’Geçeceğini ümit ettim ama geçmedi’

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Teşkilat yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip ediliyor.