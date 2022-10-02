Teşkilat’ın Ömer’i Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşinin memleketi...
Teşkilat'ın Ömer'i Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Yeni sezonunda farklı isimleri bünyesine katan Teşkilat dizisi, son olarak Murat Yıldırım'ı transfer etti. Aziz'in ardından Teşkilat'a transfer olan ve Deniz Baysal Yurtçu ile başrolü paylaşan Yıldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. Faslı güzel Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım'ın özellikle memleketi merak edilerek "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
02.10.2022 22:14 - Son Güncelleme: 02.10.2022 22:14
Murat Yıldırım, kadrosuna dahil olduğu Teşkilat dizisinin bu akşam yayınlanan yeni sezon ilk bölümünün ardından gündem oldu.
Faslı güzel Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım'ın özellikle memleketi merak edilerek "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.