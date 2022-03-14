Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu ‘estetiğim yok’ demişti! Kendi paylaştığı fotoğrafla yakayı ele verdi sosyal medya ikiye bölündü

Öte yandan Eyüvoğlu'nun bir röportajında "Hiç estetiğin var mı?" sorusuna verdiği "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen. Ama estetiğe karşı bir insan da değilim" şeklindeki yanıt da tekrar gündeme geldi.