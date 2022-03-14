Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ‘estetiğim yok’ demişti! Kendi paylaştığı fotoğrafla yakayı ele verdi sosyal medya ikiye bölündü
Başrollerini Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan ve sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Eyüboğlu, aşk hayatıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. 21 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sunan Eyüboğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Verdiği bir röportajında 'estetiğim yok' diyen Eyüboğlu'nun o sözleri ise tekrar gündem oldu. İşte o fotoğraf...
14.03.2022 18:45 - Son Güncelleme: 14.03.2022 18:45
2007 yılında rol aldığı Senin Uğruna dizisiyle ekran macerasına adım atan Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Ezgi Eyüboğlu'nun yaş aldıkça yüzünün oturduğunu belirtirken bir kısmı 'kesin estetikli' yorumunda bulundu.
Öte yandan Eyüvoğlu'nun bir röportajında "Hiç estetiğin var mı?" sorusuna verdiği "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen. Ama estetiğe karşı bir insan da değilim" şeklindeki yanıt da tekrar gündeme geldi.