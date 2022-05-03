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Haberler Magazin Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı Adem karakterine hayat veren Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl sosyal medya gündeminde. Bingöl, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ve kızı Türkü Sinem Bingöl ile görüntülendi. Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingö'ün eskiden manken olduğunu öğrenenler şaşırdı, görenler ise hayran kalıyor. İşte Yavuz Bingöl'ün podyumda rüzgar gibi esen kızı Türkü Bingöl.

03.05.2022 12:00 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:03
Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl’ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş...

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Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl’ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl görenleri şaşırttı. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi.

Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl’ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

Okuduğu dönemde mankenlik yapan Türkü, Instagram'dan sık sık babası Yavuz Bingöl ile fotoğraf paylaşıyor.

Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl’ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

Yavuz Bingöl de kızı ve torunuyla çekildiği mutlu kareleri, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl’ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş

İşte Yavuz Bingöl'ün podyumda rüzgar gibi esen kızı Türkü Bingöl başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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