Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş
Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı Adem karakterine hayat veren Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl sosyal medya gündeminde. Bingöl, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ve kızı Türkü Sinem Bingöl ile görüntülendi. Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingö'ün eskiden manken olduğunu öğrenenler şaşırdı, görenler ise hayran kalıyor. İşte Yavuz Bingöl'ün podyumda rüzgar gibi esen kızı Türkü Bingöl.
03.05.2022 12:00 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:03
Teşkilat dizisinde eski MİT ajanı olan Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl bakın kim çıktı! Gören hayran kalıyor meğer ünlü bir mankenmiş...
Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl görenleri şaşırttı. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi.