Tescilli güzel Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin birebir kopyası! Anne-kızın pozlarına yorum yağdı ‘Boynuz kulağı geçecek’
Tescilli güzel Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin birebir kopyası! 90'lı yıllarda ekranlarda fırtınalar estiren Nefise Karatay, 2012 yılında Yusuf Day ile nikah masasına oturmuş ve 2015'de kızı Maya'yı kucağına almıştı. Day ile mutlu bir evlilik sürdüren eski manken, sosyal medya hesabında yayınladığı aile pozlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Karatay'ın özellikle kızı Maya ile verdiği pozlar beğeni topladı. Minik Maya'yı görenler "Annesinin kopyası", "Güzellik genetik", "Boynuz kulağı geçecek" yorumlarında bulundu. İşte Nefise Karatay'ın güzeller güzeli kızı...
05.01.2022 01:10
- Son Güncelleme: 05.01.2022 01:10
2012 yılında Yusuf Day ile nikah masasına oturan Nefise Karatay, 2015'de kızı Maya'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.