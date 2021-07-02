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Tescilli güzel Nefise Karatay’dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Tescilli güzel Nefise Karatay'dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı… 1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Karatay, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Yıllara meydan okuyor", "Bu poz genç kızları kıskandırır" yorumlarında bulundu. İşte düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran mavi bikinili o paylaşımı…

02.07.2021 19:50 - Son Güncelleme: 02.07.2021 19:50
Tescilli güzel Nefise Karatay’dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Tescilli güzel Nefise Karatay'dan bikini şov! 1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Tescilli güzel Nefise Karatay’dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

45 yaşındaki eski manken, mavi bikinisiyle verdiği tatil pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Tescilli güzel Nefise Karatay’dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Fit haliyle takipçilerinden tam not alan Karatay'ın iddialı paylaşımı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Tescilli güzel Nefise Karatay’dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Tescilli güzel Nefise Karatay’dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Nefise Karatay için "Yıllara meydan okuyor", "Bu poz genç kızları kıskandırır" yorumlarında bulundu.