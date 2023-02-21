Terbiyesizliğin daniskası "250 TL'ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak!" Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Ardından Hatay'da yaşanan deprem acıyı perçinlendi. Bir yanda tüm Türkiye kayıplarının yasını tutarken bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir çok kuruluş, yardım kampanyaları düzenliyor ancak bazılarından yüz kızartan fırsatçılık hamleleri geliyor. Onlardan biri de İstanbul'da şubesi olan bir işletmeye ait. O işletmeni dalga geçer gibi sözde yardım kampanyasına ünlü oyuncu Hatice Şendil'den tepki gecikmedi.
21.02.2023 10:39 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:09