Teletabiler'deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Şimdilerde 27 yaşında bir çocuk annesi: "Gülümsemem hala aynı..."
Teletabiler'deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith şimdi 27 yaşında... İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan Teletabiler'in tatlı tatlı kıkırdayan güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce şaşıp kalacaksınız. henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, şimdilere 27 yaşında ve genç bir anne. İşte "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" diyen Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali...
05.08.2022 13:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 13:14
TELETABİLER'DEKİ GÜNEŞ BEBEK KOCAMAN OLDU
Teletabiler'deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Şimdilerde 27 yaşında bir çocuk annesi olan Jess Smith, "Gülümsemem hala aynı..." diyor.