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Teletabiler'deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Şimdilerde 27 yaşında bir çocuk annesi: "Gülümsemem hala aynı..."

Teletabiler'deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith şimdi 27 yaşında... İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan Teletabiler'in tatlı tatlı kıkırdayan güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce şaşıp kalacaksınız. henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, şimdilere 27 yaşında ve genç bir anne. İşte "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" diyen Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali...

05.08.2022 13:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 13:14
Teletabiler’deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith 27 yaşında : Gülümsemem hala aynı...

TELETABİLER'DEKİ GÜNEŞ BEBEK KOCAMAN OLDU

Teletabiler'deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Şimdilerde 27 yaşında bir çocuk annesi olan Jess Smith, "Gülümsemem hala aynı..." diyor.

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Teletabiler’deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith 27 yaşında: Gülümsemem hala aynı...

90'lı yılların sonunda yayınlanan ve o dönem izlenme rekorları kıran çocuk programı Teletabiler yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında.

Teletabiler’deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith 27 yaşında: Gülümsemem hala aynı...

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan Teletabiler'deki güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce çok şaşıracaksınız. Şimdilere 27 yaşında olan Smith, "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" dedi.

Teletabiler’deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith 27 yaşında: Gülümsemem hala aynı...

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş animasyona benzer yapımda Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po karakterlerinin yanı sıra sadece Jenerik'te gördüğümüz güneşin içinde gülen bir de bebek vardı.

Teletabiler’deki güneş bebeğin son halini görenlerin nutku tutuldu! Jess Smith 27 yaşında: Gülümsemem hala aynı...

İşte o bebek büyüdü.

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