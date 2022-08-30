Teknede kendinden geçti kimse tutamadı! Yasmin Erbil'den bikinili dans şov! Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı seksi dans videosuyla yürek hoplattı
Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte bikinili paylaşımları çok konuşulan Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i de geride bırakarak en çok konuşulan ünlü isimlerin başında geliyor.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde sıcak havaların tadını çıkaran Erbil'den tatil fotoğrafları ve videoları gelmeye devam ediyor. Son olarak 'Geri döndüm' notuyla bikini pozlarını paylaşmıştı. Bu kez de video geldi. Erbil'in son videosu çok konuşuldu. Arkadaş grubuyla teknede son ses müzik eşliğinde dans eden 26 yaşındaki Yasmin Erbil'in o dans videosu sosyal medyayı salladı.
YASMİN ERBİL TEKNEDE KENDİNDEN GEÇTİ! SEKSİ DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI | VİDEO
İnstagram'da 319 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni geliyor.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbill ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliklerinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil'in yeşil bikinisiyle dans ettiği anlar gündeme bomba gibi düştü.