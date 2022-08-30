Teknede kendinden geçti kimse tutamadı! Yasmin Erbil'den bikinili dans şov! Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı seksi dans videosuyla yürek hoplattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde sıcak havaların tadını çıkaran Erbil'den tatil fotoğrafları ve videoları gelmeye devam ediyor. Son olarak 'Geri döndüm' notuyla bikini pozlarını paylaşmıştı. Bu kez de video geldi. Erbil'in son videosu çok konuşuldu. Arkadaş grubuyla teknede son ses müzik eşliğinde dans eden 26 yaşındaki Yasmin Erbil'in o dans videosu sosyal medyayı salladı.

YASMİN ERBİL TEKNEDE KENDİNDEN GEÇTİ! SEKSİ DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI | VİDEO