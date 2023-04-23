Tek bir yöntemle mum gibi eridi! 1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı
1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi. Oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin yıllar önce oynadığı Güneşi Beklerken dizisinde 1 ayda verdiği 6 kiloyla gündeme gelmişti. Güzel oyuncu senaryo gereği bulimiya hastası olunca inandırıcılığı artsın diye altı kilo birden verdi.
23.04.2023 13:49 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:49
Ekranların sevilen yüzlerinden olan Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde rolü için 6 kilo verdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncunun zayıflama formülü dikkat çekti. Öte yandan rolü için 6 kilo veren Yağmur Tanrısevsin, nasıl kilo verdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun uyguladığı 1100 kalorilik beslenme programı merak edildi.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde Melis karekterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, rolü için diyete girmişti.