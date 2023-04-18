Tek bir yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! Estetiksiz 20 yaş gençleşti! İşte botoks kullanmadan 18’lik çıtır olmanın sırrı

Yaş ilerledikçe ciltte de değişimler oluyor. Yaşlılık kaçınılmaz bir süreç. Bazı sosyal medya kullanıcıları sarkık yüzlerine öyle şeyler yapıyor ki 10, 20 hatta 30 yaş birden gençleşiyor. Hem de estetik operasyonu geçirmeden.TikTok'ta kendi kolay yöntemini paylaşan bir kadın saniyeler içerisinde gençleştiğini göstererek görenleri şaşırttı. İşte hayrete düşüren o yöntem...