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Haberler Magazin Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

Sevilen şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural oğullarının düğünü sebebiyle yıllar sonra bir araya geldi. Sibel Can'ın Engin Can'ın ağzını eliyle kapatması oldu. Bu durumun nedeni ise binlerce kişi tarafından merak edildi. İşte Sibel Can'ın oğlunun ağzını kapattığı o kareler...

takvim.com.tr
15.10.2022 18:19 - Son Güncelleme: 15.10.2022 18:19
Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

Sevilen şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural oğullarının düğünü için yıllar sonra yeniden yan yana geldi. Ortaya çıkan düğün kareleri beğenileri topladı. En çok konuşulan ise Sibel Can'ın Engin Can'ın ağzını eliyle kapatması oldu.

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Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

Ural, 2022'nin nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu ve "Evet" yanıtını aldığı sevgilisi Merve Kaya ile mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

Öte yandan Sibel Can ile Hakan Ural'ın, Melisa adında bir kızları daha bulunuyor.

Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

OĞLUNUN AĞZINI ELİYLE KAPATTI

Sibel Can'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı kare çok konuşuldu. Eliyle oğlu Engin Can Ural'ın ağzını kapattığı fotoğrafta ise neler yaşandığı merak konusu oldu. Ortaya çıkan haberlere göre Engin Can Ural'ın konuyu yıllar sonra bir araya gelen babası ve Sibel Can'ın geçmişini açması üzerine, kardeşi ve annesinin ağzını kapatırken bu hoş kareler ortaya çıktı.

Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

Can, Ural'dan boşandıktan sonra 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu. 2010 yılında yollarını ayıran ikilinin Emir adında bir oğlu var.

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