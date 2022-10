Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Aman Hakan Ural görmesin! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...

OĞLUNUN AĞZINI ELİYLE KAPATTI

Sibel Can'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı kare çok konuşuldu. Eliyle oğlu Engin Can Ural'ın ağzını kapattığı fotoğrafta ise neler yaşandığı merak konusu oldu. Ortaya çıkan haberlere göre Engin Can Ural'ın konuyu yıllar sonra bir araya gelen babası ve Sibel Can'ın geçmişini açması üzerine, kardeşi ve annesinin ağzını kapatırken bu hoş kareler ortaya çıktı.