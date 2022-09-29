Taze gelin Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !"Erkek çocuğu..."
Oyuncu Özge Gürel geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift birlikte oynadıkları Kiraz Mevsimi dizide tanışmış bu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Bugün itibariyle Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali büyük ilgi gördü. Eski halini görenler büyük şaşkınlık yaşarken ünlü oyuncunun sevenleri Gürel'i tanımakta zorlandı. İşte Özge Gürel'in 20 yaşındaki o görüntüleri...
29.09.2022 19:36 - Son Güncelleme: 29.09.2022 19:40
Geçtipğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine giren Özge Gürel düğünüyle ve gelinliğiyle büyük ses getirmişti.
2010 yılında rol aldığı Kızım Nerede dizisi ile tanınmaya başlayan Özge Gürel'in kısacık saçları olay oldu.