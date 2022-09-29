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Haberler Magazin Taze gelin Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !"Erkek çocuğu..."

Taze gelin Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !"Erkek çocuğu..."

Oyuncu Özge Gürel geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift birlikte oynadıkları Kiraz Mevsimi dizide tanışmış bu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Bugün itibariyle Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali büyük ilgi gördü. Eski halini görenler büyük şaşkınlık yaşarken ünlü oyuncunun sevenleri Gürel'i tanımakta zorlandı. İşte Özge Gürel'in 20 yaşındaki o görüntüleri...

takvim.com.tr
29.09.2022 19:36 - Son Güncelleme: 29.09.2022 19:40
Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !Erkek çocuğu...

Geçtipğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine giren Özge Gürel düğünüyle ve gelinliğiyle büyük ses getirmişti.

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Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !Erkek çocuğu...

Ünlü güzelin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar milyonlarca kişi tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !Erkek çocuğu...

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran ünlü güzelin 10 sene önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !Erkek çocuğu...

2010 yılında rol aldığı Kızım Nerede dizisi ile tanınmaya başlayan Özge Gürel'in kısacık saçları olay oldu.

Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti! Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı !Erkek çocuğu...

22 yaşındaki küçük Özge Gürel'i gören hayranları ise gözlerine inanamadı.

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