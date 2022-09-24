Taze Anne Gupse Özay'ın kızıyla paylaşımı çok beğenilmişti! Sosyal medya yıkıldı! Jan Asya'nın her detayı büyük ilgi çekti!
Gupse Özay, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Hamilelik süresi boyunca zaman zaman paylaşımlar yapan Özay, 9 Eylül tarihinde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncudan kızıyla ilk paylaşım geldi.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLADI
Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullanmıştı.
GUPSE'DEN YENİ PAYLAŞIM
Doğum için gün sayan Gupse Özay, birkaç hafta önce yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Karnı burnunda hali dikkat çeken güzel oyuncunun pozları büyük ilgi görmüştü. İlk kez enn olacak olan oyucunun büyüyen karnı dikkat çekmişti.
KIZLARI DÜNYAYA GELDİ
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi. İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.