Taze anne ayarı verdi! Özge Özpirinçci’den doğum kilosu yorumlarına bikinili poz! Muhteşem fiziğiyle takipçilerine meydan okudu!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİLO TARTIŞMALARINA MEYDAN OKUDU

Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerde oynadığı karakterler ile tanıdığımız ünlü oyuncu Özge Özpirinçci sekiz yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. 30 Kasım'da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci hamilelikte aldığı kiloları geri verdi.