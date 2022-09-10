Taze anne ayarı verdi! Özge Özpirinçci'den doğum kilosu yorumlarına bikinili poz! Muhteşem fiziğiyle takipçilerine meydan okudu!
Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'den doğum sonrasında aldığı kilolar hakkında konuşan insanları mosmor edecek bir harekette bulundu.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİLO TARTIŞMALARINA MEYDAN OKUDU
Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerde oynadığı karakterler ile tanıdığımız ünlü oyuncu Özge Özpirinçci sekiz yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. 30 Kasım'da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci hamilelikte aldığı kiloları geri verdi.
Yoğun geçen sezonun ardından eşi ve arkadaşları ile tatile çıkan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. Hamileliği boyunca aldığı kiloları kısa bir sürede veren ünlü oyuncu renkli bikinisiyle ayna karşısına geçerek poz verdi. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin vermiş olduğu bikinili pozlarını gören takipçileri ünlü oyuncu hakkında söyledikleri sözlerden dolayı pişmanlık duydular.
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ EMZİRMEK KİLO VERMEYE İYİ GELİYOR DEDİ
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci hamileliği boyunca bir sürü kilo almıştır. Takipçileri tarafından aldığı kilolar ile sık sık gündeme gelen Özge Özpirinçci fiziği ile takipçilerini mosmor etti.