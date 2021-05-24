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Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı… Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde aldı. Diziden ayrıldıktan sonra meslektaşı Gökhan Alkan ile de ilişkisini sonlandırdığı konuşulan ve henüz herhangi bir açıklama yapmayan Cavadzade, şimdi ise bikinili pozuyla olay oldu. Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandığı şezlongda verdiği pozu Insatgram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Nesrin Cavadzade'nni sosyal medyayı sallayan bikinili pozu…

24.05.2021 21:35 - Son Güncelleme: 24.05.2021 21:35
Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol aldığı diziden ayrılmasının ardından meslektaşı Gökhan Alkan ile ilişkisini sonlandırdığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

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Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Ayrılık haberleri hakkında herhangi bir açıklama yapmayan güzel oyuncu, soluğu tatilde aldı. Güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkaran Cavadzade, yeşil bikinisiyle verdiği pozu paylaşmayı da ihmal etmedi.

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Güneşlendiği sırada çektiği selfieyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Nesrin Cavadzade'ye övgü yağdırdı.

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Nesrin Cavadzade'nin boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Nesrin Cavadzade başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları…