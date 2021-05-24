Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı bakan dönüp bir daha baktı

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandı… Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde aldı. Diziden ayrıldıktan sonra meslektaşı Gökhan Alkan ile de ilişkisini sonlandırdığı konuşulan ve henüz herhangi bir açıklama yapmayan Cavadzade, şimdi ise bikinili pozuyla olay oldu. Yeşil bikinisiyle sere serpe uzandığı şezlongda verdiği pozu Insatgram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Nesrin Cavadzade'nni sosyal medyayı sallayan bikinili pozu…

24.05.2021 21:35 - Son Güncelleme: 24.05.2021 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





