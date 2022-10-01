Tası toprağı topladı İsviçre'de köye yerleşti! Kendine yepyeni bir hayat kuran Seher Dilovan'ın oğlu şarkıcı olmuştu
Bir süredir ortalarda görünmeyen Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zaman önce İsviçre'de kendine yeni bir hayat kuran 51 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, Cenevre'de bahçe içinde bir villada yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve oğlunu da şarkıcı yapan Seher Dilovan, günlük yaşamından sık sık paylaşımlar yapıyor sosyal medyada. Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki yeni hayatını anlattı.
01.10.2022 11:10 - Son Güncelleme: 01.10.2022 11:10
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.
Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.
Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.
Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor...
Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...