Tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti! Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu ortadan kayboldu haber alınamıyor! Evinin son hali ise...

Yıllarca müzik camiasında marjinal tarzıyla çok sevilen Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O gün bugündür köy hayatını sürdüren Özlem Tekin, zaman zaman çiftliğinde görüntüleniyordu. Ancak Tekin'in, bir anda ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Aylardır evine uğramayan Tekin'in çiftliğinin bakımsız hali dikkat çekti.