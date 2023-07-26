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Tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti! Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu ortadan kayboldu haber alınamıyor! Evinin son hali ise...

Yıllarca müzik camiasında marjinal tarzıyla çok sevilen Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O gün bugündür köy hayatını sürdüren Özlem Tekin, zaman zaman çiftliğinde görüntüleniyordu. Ancak Tekin'in, bir anda ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Aylardır evine uğramayan Tekin'in çiftliğinin bakımsız hali dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 08:27 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 09:07
Tası tarağı toplayıp Milas’a yerleşmişti! Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu ortadan kayboldu haber alınamıyor! Evinin son hali ise... 1

2016'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşarken, organik tarıma merak sarmıştı.

Tası tarağı toplayıp Milas’a yerleşmişti! Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu ortadan kayboldu haber alınamıyor! Evinin son hali ise... 2

Bodrum'a yerleşen Tekin, 2018'de Milas'tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı.

Tası tarağı toplayıp Milas’a yerleşmişti! Özlem Tekin çiftliğine kilit vurdu ortadan kayboldu haber alınamıyor! Evinin son hali ise... 3

Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyordu.

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