Tarzıyla olay yaratan Mehmet Günsür’ün hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı meğer…
Mehmet Günsür'ün paylaşımı olay oldu! Hakkındaki o gerçek ortaya çıktı… Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Mehmet Günsür'ün çekimden bir karesi ise sosyal medyaya düştü. Ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada tartışma konusu olurken Günsür'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Mehmet Günsür'ün eşi kim çıktı…
05.05.2021 19:59
- Son Güncelleme: 05.05.2021 19:59
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Günsür'ün çekimlerden bir karesi ise sosyal paylaşıldı.
Giyim tazıyla takipçilerini ikiye bölen Günsür için çok sayıda yorum yapıldı. Bazı internet kullanıcıları, "Her zaman olduğu gibi yine çok yakışıklısın." Yorumunda bulunurken bazıları "Kadınsı bir elbise giymen bizi şaşırttı." dedi.
Mehmet Günsür'ün sosyal medyada tartışma konusu olan paylaşımının ardından ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Günsür'ün evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Mehmet Günsür olmak üzere ünlü isimler ile eşleri ve sevgilileri…
İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL
Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen Mehmet Günsür'ün tarzı olay oldu. Tarzıyla sosyal medyaya damga vuran Günsür'ün evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.