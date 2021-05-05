Tarzıyla olay yaratan Mehmet Günsür’ün hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyanlar inanamadı meğer…

Giyim tazıyla takipçilerini ikiye bölen Günsür için çok sayıda yorum yapıldı. Bazı internet kullanıcıları, "Her zaman olduğu gibi yine çok yakışıklısın." Yorumunda bulunurken bazıları "Kadınsı bir elbise giymen bizi şaşırttı." dedi.