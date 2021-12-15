Tarkan’a benzemiyor diye kimseyi beğenmiyordu! Esra Erol’un gözde gelin adayı Nevruz bakın şimdi ne yapıyor

"BEN DE VAJİNİSMUS HASTALIĞI VAR"

Bunun üzerine ise gelin adayı, vajinismus olduğunu ve bu yüzden bakire kaldığını açıklamıştı. Gelin adayı şimdiye kadar neden böyle bir yalana başvurduğunu da şu sözlerler açıklamıştı: "Bizimkisi tam anlamıyla bir evlilik değildi. Ben de Vajinismus hastalığı vardı. O yüzden bu evliliği evlilik olarak kabul etmiyorum."