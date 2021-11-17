Tarkan bir gecede servet kazanacak! Yılbaşı konseri için alacağı ücret şaşkına çevirdi! Diğer sanatçıları beşe katladı
Sanatçıların yılbaşı takvimleri yavaş yavaş belli oluyor. Tarkan başta olmak üzere, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, İrem Derici, Ziynet Sali ve daha bir çok sanatçının sahne alacağı mekan ortaya çıktı. Diğer sanatçıların yanı sıra Tarkan'ın yeni yılda vereceği konserde alacağı ücret dudak uçuklattı. Megastar'ın yılbaşında Mısır'da olacağı öğrenilirken, yılbaşında ailesini de yanında istediği için sahne alacağı otelde kızı ve eşine de yer ayırttığı idda edildi. Ünlü sanatçının konser için anlaştığı ücreti duyanların ağzı açık kaldı.
17.11.2021 10:03
- Son Güncelleme: 17.11.2021 10:03
Pandemi nedeniyle 2 yıldır ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Tarkan, İstanbul'a döner dönmez önce büyük bir e-ticaret sitesiyle reklam anlaşması imzaladı ardından da yeni albüm hazırlığı içerisine girdi. Yılbaşı programının da belli olduğu ortaya çıktı. Tarkan'ın yeni yılda Mısır'da bir otelde sahne alacağı iddia edildi. Megastar'ın reklamdan aldığı ücretin olay olmasının üzerine bir de yılbaşındaki kazancı gündeme bomba gibi düştü.
Yılbaşını ailesi ile ayrı geçirmek istemeyen Tarkan sahne alacağı otelde eşi ve kızı için de yer ayırtttı.