Tarkan bir gecede servet kazanacak! Yılbaşı konseri için alacağı ücret şaşkına çevirdi! Diğer sanatçıları beşe katladı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Tarkan, İstanbul'a döner dönmez önce büyük bir e-ticaret sitesiyle reklam anlaşması imzaladı ardından da yeni albüm hazırlığı içerisine girdi. Yılbaşı programının da belli olduğu ortaya çıktı. Tarkan'ın yeni yılda Mısır'da bir otelde sahne alacağı iddia edildi. Megastar'ın reklamdan aldığı ücretin olay olmasının üzerine bir de yılbaşındaki kazancı gündeme bomba gibi düştü.