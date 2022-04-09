Tanıyabilecek misiniz? Oktay Kaynarca’nın gençlik halini gören inanamadı! EDHO'nun Hızır Reis’i Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ıydı...
Tanıyabilecek misiniz? Oktay Kaynarca'nın gençlik halini gören inanamadı! Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Sergilediği oyunculuk performansıyla her rolün hakkını veren Kaynarca, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması üzerine gündeme geldi. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un konuğu olan 57 yaşındaki oyuncunun hayatı merak konusu oldu. 1965 yılında Malatya'da doğan Kaynarca hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun gençlik hallerini görünce şaştı kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Yakışıklı abim be" yorumlarında bulundu. İşte Oktay Kaynarca'nın herkesi şaşkına çeviren gençlik hali...
09.04.2022 22:37 - Son Güncelleme: 09.04.2022 22:37
Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle izleyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması üzerine gündeme geldi.
57 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle Oktay Kaynarca'nın gençlik halini merak etti.