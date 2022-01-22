Tanımak imkansız! 90’larda fırtınalar estiren oryantal Asena son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Gören küçük dilini yuttu
Onur Çakmak ya da tanınan adıyla Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı ve ardından Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettirdi. Asena 2008 yılında ise Türk televizyonlarında Paris Hilton ile dans eden ve bu performansı dünyada yüz binlerce insan tarafından izlendi. Özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan ünlü oryantal, Hasan Dere ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ve 90'lı yıllarda fırtınalar estiren ünlü isim, uzun bir aradan sonra yine çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena'nın son halini gören sevenleri ünlü ismi tanımakta zorlandı. İşte Asena'nın sosyal medyayı ikiye bölen son hali...
22.01.2022 00:39
- Son Güncelleme: 22.01.2022 00:46
1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanışan Asena, 2001 yılında Asena'nın ilk oryantal albümü olan Asena Oyun Havaları çıkarırken 2008'de Paris Hilton ile dans ederek adını geniş kitlelere duyurdu.
Özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan ünlü oryantal, 'Benimle Dans Eder Misin?' yarışmasında jüri olurken 'Buzda Dans'da birçok ünlü isimle yarıştı.
Dans performansının yanı sıra katıldığı yarışmalarla da adından söz ettiren Asena, özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ancak ünlü oryantal, Hasan Dere ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih edere magazin dünyasına veda etti.