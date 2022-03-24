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Haberler Magazin Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez'in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez'in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Son dakika haberi oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'dan geldi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu. Daha birkaç gün önce kızlarının adının Zeynep olacağını açıklayan çift, ilk bebeklerine kavuşmanın verdiği mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. İşte doğumu bekleyen Taner Ölmez'in o anları...

24.03.2022 17:45 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:05
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez’in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez'in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez’in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Ceşmioğlu, geçen Haziran'da nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez’in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Hamilelik pozları ile yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Ece Çeşmioğlu, kızı Zeynep'i dünyaya getirdi.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez’in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Geçtiğimiz yaz eğlenceli bir düğünle evlenen oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez’in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

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