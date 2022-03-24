Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep’e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez’in eşi ve kızını beklerken ki halleri...

Geçtiğimiz yaz eğlenceli bir düğünle evlenen oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.