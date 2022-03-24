Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez'in eşi ve kızını beklerken ki halleri...
Son dakika haberi oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'dan geldi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu. Daha birkaç gün önce kızlarının adının Zeynep olacağını açıklayan çift, ilk bebeklerine kavuşmanın verdiği mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. İşte doğumu bekleyen Taner Ölmez'in o anları...
24.03.2022 17:45 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:05
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! İşte gözyaşlarına boğulan Taner Ölmez'in eşi ve kızını beklerken ki halleri...
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Ceşmioğlu, geçen Haziran'da nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı.
Hamilelik pozları ile yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Ece Çeşmioğlu, kızı Zeynep'i dünyaya getirdi.