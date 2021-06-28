Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti. Uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile haziran ayında nişanlanan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun heyecanla bekledikleri nikahları gerçekleşti. Genç çift, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" dedi.

28.06.2021 16:13 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





