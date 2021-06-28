Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti. Uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile haziran ayında nişanlanan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun heyecanla bekledikleri nikahları gerçekleşti. Genç çift, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" dedi.
TANER ÖLMEZ İLE ECE ÇEŞMİOĞLU EVLENDİ!
Taner Ölmez geçen yıl nişanlandığı meslektaşı Ece Çesmioğlu ile nikah masasına oturdu. Genç çift kameralar önüne geçerek heyecanlarını dile getirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden Taner Ölmez, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" dedi.