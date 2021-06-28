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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti. Uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile haziran ayında nişanlanan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun heyecanla bekledikleri nikahları gerçekleşti. Genç çift, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" dedi.

28.06.2021 16:13 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:53
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

TANER ÖLMEZ İLE ECE ÇEŞMİOĞLU EVLENDİ!

Taner Ölmez geçen yıl nişanlandığı meslektaşı Ece Çesmioğlu ile nikah masasına oturdu. Genç çift kameralar önüne geçerek heyecanlarını dile getirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden Taner Ölmez, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Ece Çeşmioğlu ise, "Taner'in heyecanını paylaşıyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir günü. Pandemi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Çok şükür şu an buradayız. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah böyle de devam eder" diye konuştu.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Genç oyuncu Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Bir ajansa bağlı olarak çalışan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle başladı. 2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini canlandırdı. 2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Geçtiğimiz haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu -Taner Ölmez çiftine ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti.