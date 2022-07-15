Tamer Karadağlı’nın kızı boyunu geçti! Zeyno Karadağlı kocaman oldu! Yıllar su gibi akıp geçmiş o küçük kız şimdilerde...

Çocuklar Duymasın, Yağmur Zamanı, Ferhunde Hanımlar gibi bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 2002 yılında meslektaşı Arzu Balkan ile dünyaevine girmişti. Zeyno adında bir kız çocukları dünyaya gelen çift 2007 yılında boşandı. Şimdilerde 16 yaşında olan Zeyno Karadağlı piyanoya ilgi duyuyor. Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno son haliyle şaşırttı.