Tamer Karadağlı'nın kızı boyunu geçti! Zeyno Karadağlı kocaman oldu! Yıllar su gibi akıp geçmiş o küçük kız şimdilerde...
Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteriyle yıldızı parlayan Tamer Karadağlı'nın kızı boyuna geldi. Kendisi gibi oyuncu Arzu Balkan ile evliliklerinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı kocaman bir genç kız oldu. Piyanist olan Zeyno hedefleri ve hayalleriyle de babasının gurur kaynağı. Karadağlı katıldığı programda, "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi." diye konuştu. İşte Tamer Karadağlı'nın biricik kızı Zeyno Karadağlı'nın yıllar içerisindeki değişimi ve son hali...
15.07.2022 13:39 - Son Güncelleme: 15.07.2022 13:39
Çocuklar Duymasın, Yağmur Zamanı, Ferhunde Hanımlar gibi bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 2002 yılında meslektaşı Arzu Balkan ile dünyaevine girmişti. Zeyno adında bir kız çocukları dünyaya gelen çift 2007 yılında boşandı. Şimdilerde 16 yaşında olan Zeyno Karadağlı piyanoya ilgi duyuyor. Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno son haliyle şaşırttı.
2006 doğumlu olan Zeyno Karadağlı'nın yeni hali bir hayli konuşuluyor. Geçtiğimiz Babalar Günü'nde babasıyla bir pozunu paylaşan Zeyno paylaşıma kalp emojisi koymuştu.