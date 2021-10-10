"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti Pınar Altuğ! Tamer'den rol arkadaşıyla ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!
"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti Pınar Altuğ! Tamer'den rol arkadaşıyla ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aldatma sorusuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'un sözleri yeniden gündeme geldi. Nedeni ise rol arkadaşı Tamer Karadağlı'dan gelen o itiraf oldu.
"Tamer Karadağlı ile öpüşmedim gecelik de giymedim" demişti Pınar Altuğ! Tamer'den rol arkadaşıyla ilgili yıllar sonra bomba itiraf geldi.
Kendisinden yaşça küçük Yağmur Atacan'la 2008 senesinde evlenen ve bu evlilikten Su Atacan isminde bir çocuğu bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl aunucu Jülide Ateş'in programına konuk oldu ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. 'Gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' diyen Altuğ, eski eşiyle ilgili, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna "Sana ne ya da kime ne!" şeklinde tepki gösterdi.
"ALDATAN KADIN MISIN?"
Pınar Altuğ Atacan, program sunucusunun "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi. Altuğ, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun?' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" ifadelerini kullandı.
"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Azıcık edep!'
"Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen Pınar Altuğ itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan oyuncu, programda genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu: