Tam 24 yıl sürmüş... Deniz Arcak “Geri zekalı olduğumu düşünmüşler” deyip içinde tuttuklarını bir bir anlattı! Duyan inanamadı...
1993'te çıkardığı "Nerde?" isimli albümle profesyonel müzik kariyerine başlayan Deniz Arcak; Vurur, Eyvallah, Kıpır Kıpır gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı. Uzun bir süredir kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir YouTube programında ortaya çıktı. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Deniz Arcak, "Geri zekalı olduğumu düşünmüşler" deyip yaşadıklarını anlattı. İşte Deniz Arcak'ın çok konuşulan o açıklamaları...
11.09.2022 19:49 - Son Güncelleme: 11.09.2022 19:50
Ünlü şarkıcı Deniz Arcak profesyonel müzik kariyerine 22 Aralık 1993'te çıkardığı "Nerde?" isimli albümüyle başladı ve listeleri alt üst eden birçok şarkıyı seslendirdi.
Yaşamına İstanbul'da devam eden ve 2017 yılında kurduğu 'Deniz Arcak Atölyehâne'de eğitmenlik yapan ünlü şarkıcı, hakkında bilinmeyenleri anlattı.