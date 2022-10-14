Taktığı kemerin fiyatı güldürdü! ’Urfa’da sıradan aileler bile bunu takmaz..’ İbrahim Tatlıses’ten evlenen kızına cimrilik şovu!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Levent Dörtel ile 8 yıllık beraberlik sonrası evlendi. İmparator'un kızına takmış olduğu takı ise herkesi şaşkına çevirdi. Kızına taktığı kemerin fiyatını duyanlar sosyal medyada konu hakkında paylaşımlarda bulunmaya başladı. Kısa sürede gündem haline gelen bu durum sonrası herkes kemerin fiyatını merak ediyor. İşte detaylar...