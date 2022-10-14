Taktığı kemerin fiyatı güldürdü! 'Urfa'da sıradan aileler bile bunu takmaz..' İbrahim Tatlıses'ten evlenen kızına cimrilik şovu!
İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın düğününde de altın kemer takmayı sürdürdü.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Levent Dörtel ile 8 yıllık beraberlik sonrası evlendi. İmparator'un kızına takmış olduğu takı ise herkesi şaşkına çevirdi. Kızına taktığı kemerin fiyatını duyanlar sosyal medyada konu hakkında paylaşımlarda bulunmaya başladı. Kısa sürede gündem haline gelen bu durum sonrası herkes kemerin fiyatını merak ediyor. İşte detaylar...
İBRAHİM TATLISES UCUZA KAÇTI, SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULDU
Düğüne asıl damgasın vuran ise İbrahim Tatlıses'in kızına taktığı altın kemer hediyesi oldu. Değerinin 450 bin TL olduğu söylenilen düğün hediye sosyal medyada İbrahim Tatlıses ucuza kaçtı,
İbrahim Tatlıses'in aynı altın kemerden yeni evlenen oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli 'ye de takması gözden kaçmadı.
GELİNE DE TAKMIŞTI
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Dün kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i evlendiren Tatlıses, kızını da altın kemer hediye etti.