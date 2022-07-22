Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci’nin estetiksiz haline bakın! O fotoğrafı sır gibi saklıyordu! Eski hali bambaşka çıktı

Bebek yüzünün ardından bambaşka biri çıktı! İlk olarak katıldığı televizyon programıyla adını duyuran psikolog Esra Ezmeci daha sonra sosyal medyada takipçi sayısını arttırarak soru cevap etkinlikleri düzenlemeye başladı. Takipçilerinden gelen cinsel ilişki itiraflarını yayınlayan Ezmeci kendisinden fikir istendiğinde önerilerini de sunmayı ihmal etmiyor. Kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü psikolog bu kes estetiksiz hali ile gündeme geldi.