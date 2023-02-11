Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu derken o isimin açıklaması yürek yaktı "Üzülerek söylüyorum o göçükte yaşam belirtisi yok"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurtarma çalışmaları devam ederken herkesin gözü kulağı Hatay'da halasının evinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesinden gelecek iyi bir haberde. Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda günlerde yoğun bir uğraş verilirken o ismin yaptığı açıklama kahretti. İşte haberin detayları...
Herkesin gözü kulağı Taha Duymaz'dan gelecek haberde. Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Felaketin ilk günlerinden bu yana Hatay'da olan CZN Burak Instagram hesabında hem Hatay'daki son durumu hem de Taha Duymaz'ı kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yoğun mesajlar geliyor. Ama enkazın içinde hala insan var. Ekipler bir ses duyduğunda Hatay susuyor. İnternet yavaş. Gerekmedikçe mesaj atmayın. Taha'nın olduğu bina 9 katlı bir bina Taha da zemin katta. Bu yüzden en altta kaldığını düşünüyoruz. Hiç kolay olmuyor, 8 katın altından çıkaracağız. Bir bina değil binlerce bina yıkıldı burada. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Burası benim memleketim. Her yerde umut arıyor insanlar yaşam için. Sevdikleri gözleri önünde yok oluyor.
Öte yandan Sosyal medya fenomeni Ümran Avcı, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı. Duymaz'ın videoa "Ben bu kafadayım ve az yaşayacağım" dediği görülüyor.