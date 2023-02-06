'Taha Duymaz öldü' iddiaları yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

Çektiği yemek videoları ile sosyal medya fenomeni olanTaha Duymaz, Hatay'daki depremde göçük altında kaldı. Son durumuna ilişkin ablasından haber gelen Taha Duymaz kurtarıldı mı merak ediliyor. Peki, Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!