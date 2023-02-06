'Taha Duymaz öldü' iddiaları yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?
Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'ı da etkileyen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Uzun süredir haber alınamayan Taha Duymaz'ın ablası, sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Peki, Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!
Çektiği yemek videoları ile sosyal medya fenomeni olanTaha Duymaz, Hatay'daki depremde göçük altında kaldı. Son durumuna ilişkin ablasından haber gelen Taha Duymaz kurtarıldı mı merak ediliyor. Peki, Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!
Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldığı ileri sürüldü.
TAHA DUYMAZ'DAN KÖTÜ HABER
Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldı.