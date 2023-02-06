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Haberler Magazin 'Taha Duymaz öldü' iddiaları yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

'Taha Duymaz öldü' iddiaları yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'ı da etkileyen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Uzun süredir haber alınamayan Taha Duymaz'ın ablası, sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Peki, Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!

takvim.com.tr
06.02.2023 22:12 - Son Güncelleme: 06.02.2023 23:27
’Taha Duymaz öldü’ haberleri yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

Çektiği yemek videoları ile sosyal medya fenomeni olanTaha Duymaz, Hatay'daki depremde göçük altında kaldı. Son durumuna ilişkin ablasından haber gelen Taha Duymaz kurtarıldı mı merak ediliyor. Peki, Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!

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’Taha Duymaz öldü’ haberleri yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldığı ileri sürüldü.

’Taha Duymaz öldü’ haberleri yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

TAHA DUYMAZ'DAN KÖTÜ HABER
Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldı.

’Taha Duymaz öldü’ haberleri yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

DUYMAZ'IN ABLASI DUYURDU

Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

’Taha Duymaz öldü’ haberleri yayılıyor! Fenomen Taha Duymaz YAŞIYOR MU, son durum ne? Sağlık durumu nasıl?

"TAHA ENKAZ ALTINDA"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye.

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