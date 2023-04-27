Taha Duymaz ''Başım sıkışsa yardım isterdim'' demişti! CZN Burak'tan yeni paylaşım! Annesiyle fotoğrafına ''O sözü hala kulaklarımda...''
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Hatay'da ailesiyle birlikte yaşayan ve depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz halen hafızalarda. Sosyal medyada paylaştığı yemek yapma videoları ile ünlenen Duymaz'ın yakın çevresinden CZN Burak şimdilerde deprem bölgesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalara destek veriyor. Son paylaşımını Adıyaman'da yapan CZN Burak için Taha Duymaz ''Basın sıkıştığında ilk kimden yardım istersin'' sorusuna ''İlk Burak abiden yardım isterdim'' demişti. İşte detaylar...
27.04.2023 15:41 - Son Güncelleme: 27.04.2023 15:41
10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Hataylı restoran sahibi ve sosyal medya fenomeni Burak Özdemir son hareketiyle yine takdir topladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine giderek yardım çalışmalarına destek olan fenomen işletmeci ve şef CZN Burak, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla yürekleri ısıttı.