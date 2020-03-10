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Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı. Ünlüsünden normal vatandaşına herkes önlemler almaya başladı. Ülkemizde Çağla Şıkel, koronavirüs korkusundan dolayı şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, alışveriş merkezlerine gitmiyor. Koronavirüsün 26 kişinin canını aldığı ABD'de de herkes diken üstünde... Sylvester Stallone da koronavirüs korkusu ile sıkı önlemler alan ünlüler kervanına katıldı.

10.03.2020 18:42 - Son Güncelleme: 10.03.2020 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





