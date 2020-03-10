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Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı. Ünlüsünden normal vatandaşına herkes önlemler almaya başladı. Ülkemizde Çağla Şıkel, koronavirüs korkusundan dolayı şimdilerde kimseyle tokalaşmıyor, kalabalık yerlerden uzak duruyor, alışveriş merkezlerine gitmiyor. Koronavirüsün 26 kişinin canını aldığı ABD'de de herkes diken üstünde... Sylvester Stallone da koronavirüs korkusu ile sıkı önlemler alan ünlüler kervanına katıldı.

10.03.2020 18:42 - Son Güncelleme: 10.03.2020 18:42
Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

Şimdilerde 'Samaritan' adlı süper kahraman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone'yi de koronavirüs korkusu sardı.

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Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülenen ABD'li oyuncunun, koronavirüs önlemi dikkat çekti.

Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

73 yaşındaki aktör, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken muayene eldiveni kullandı.

Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

Hollywood efsanesi, geçtiğimiz günlerde başrolünü oynadığı 'Samaritan' filminin, Atlanta Georgia'daki setinde objektiflere takılmıştı.

Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...

Rolü gereği sakal bırakan Stallone, üstü başı yırtık halde ve yaralı bir yüzle görüntülenmişti.

Sylvester Stallone koronavirüsten korkunca...
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