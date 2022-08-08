Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda’ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından paylaştı hayranları beğeni yağmuruna tuttu. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile şimdilerde tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu son olarak sütyensiz poz verdi. Deniz, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı. Oyuncunun zayıflığı dikkat çekerken hayranlarından 'Bir deri bir kemik kalmışsın' yorumları geldi. İşte detaylar...