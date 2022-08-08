Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda'ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü
Çukur dizisinde Sena rolü ile büyük hayran kitlesine sahip olan Dilan Çiçek Deniz ardından Alev Alev dizisinde başrol oynamıştı. 28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta doğan oyuncu Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken bölümü bırakma kararı alarak İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü bitirdi.
08.08.2022 09:18 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:18
Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından paylaştı hayranları beğeni yağmuruna tuttu. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile şimdilerde tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu son olarak sütyensiz poz verdi. Deniz, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı. Oyuncunun zayıflığı dikkat çekerken hayranlarından 'Bir deri bir kemik kalmışsın' yorumları geldi. İşte detaylar...
Henüz 15 yaşında Güneşi Annem Sanırdım isimli bir şiir kitabı çıkaran Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikincilik elde etti.