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Haberler Magazin Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda'ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda'ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Çukur dizisinde Sena rolü ile büyük hayran kitlesine sahip olan Dilan Çiçek Deniz ardından Alev Alev dizisinde başrol oynamıştı. 28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta doğan oyuncu Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken bölümü bırakma kararı alarak İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü bitirdi.

08.08.2022 09:18 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:18
Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda’ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından paylaştı hayranları beğeni yağmuruna tuttu. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile şimdilerde tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu son olarak sütyensiz poz verdi. Deniz, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı. Oyuncunun zayıflığı dikkat çekerken hayranlarından 'Bir deri bir kemik kalmışsın' yorumları geldi. İşte detaylar...

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Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda’ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Henüz 15 yaşında Güneşi Annem Sanırdım isimli bir şiir kitabı çıkaran Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda’ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Yarışmanın ardından yıldız ıparlayanDeniz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda’ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı dizilerinde de yer alan oyuncu, Çukur'da Sena'ya hayat verdi ve kariyerinin zirvesine çıktı.

Sütyensiz poz verdi 5 milyon takipçili hesabından paylaştı! İzlanda’ya gelin giden Dilan Çiçek Deniz bir deri bir kemik kaldı! Beğeni butonu çöktü

Sena Koçovalı sayesinde geniş bir kitle tarafından tanınan Dilan Deniz, son olarak Alev Alev'de yer aldı.

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