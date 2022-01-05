Süt Kardeşler’in Bihter’in Hale Soygazi’nin güneşlendiği anları paylaştı ortalık yıkıldı! Yeşilçam’ın duru güzeline yıllar işlemiyor
Süt Kardeşler'in Bihter'in Hale Soygazi'nin güneşlendiği anları paylaştı ortalık yıkıldı! Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Süt Kardeşler filmi bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Yeşilçam'ın efsane filminde Bihter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hale Soygazi'nin son hali de merak konusu oldu. 1976 yapımı filmle gündeme gelen oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Soygazi'nin sosyal medyada 'Biraz da güneş' notuyla yayınladığı fotoğrafı büyük ilgi gördü ve oyuncu için "Yıllar onu teğet geçiyor" yorumu yapıldı. İşte Süt Kardeşler'in Bihter'in Hale Soygazi'nin son hali...
05.01.2022 21:07
- Son Güncelleme: 05.01.2022 21:07
Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı Süt Kardeşler filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. 1976 yapıma güzelliğiyle damga vuran Hale Soygazi'nin son hali ise merak konusu oldu.
Süt Kardeşler filminde hayat verdiği Bihter karakteriyle akıllara kazınan Yeşilçam'ın duru güzeli Hale Soygazi'nin son halini görenler bir kez daha hayran kaldı.