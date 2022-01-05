Süt Kardeşler’in Bihter’in Hale Soygazi’nin güneşlendiği anları paylaştı ortalık yıkıldı! Yeşilçam’ın duru güzeline yıllar işlemiyor

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı Süt Kardeşler filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. 1976 yapıma güzelliğiyle damga vuran Hale Soygazi'nin son hali ise merak konusu oldu.