Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü
Survivor All Star 2022 sezonunda yer alan ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, yeşil mini eteği ve ceketiyle verdiği pozlarla çok konuşuldu. Ceketinin içine bir şey giymeden kamera karşısına geçen Yanaç'ın pozları kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aycan Yanaç'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
29.04.2022 20:48 - Son Güncelleme: 29.04.2022 20:48
Survivor 2020 sezonunda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022'de de yer alan ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.