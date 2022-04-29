RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor All Star 2022 sezonunda yer alan ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, yeşil mini eteği ve ceketiyle verdiği pozlarla çok konuşuldu. Ceketinin içine bir şey giymeden kamera karşısına geçen Yanaç'ın pozları kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aycan Yanaç'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...

29.04.2022 20:48 - Son Güncelleme: 29.04.2022 20:48
Survivor’u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor 2020 sezonunda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022'de de yer alan ancak bir süre sonra yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

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Survivor’u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'un ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden ünlü isim, Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarla da sık sık adından söz ettirdi.

Survivor’u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, yeşil mini eteği ve ceketiyle verdiği pozlarla çok konuşuldu.

Survivor’u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

İddialı kıyafetiyle verdiği pozu "Poz verirken ben" notuyla yayınlayan Yanaç'ın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Survivor’u yarıda bırakmıştı! Aycan Yanaç mini takımıyla paylaştı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Aycan sosyal medyayı ikiye böldü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Yanaç'ı paylaşımını beğeni yağmuruna tutarak ünlü isme "Çok güzelsin" yorumunda bulundu.

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