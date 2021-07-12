Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Yaprak Dökümü, Survivor, Elimi Bırakma ve Söz gibi dizilerde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Hulki karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Survivor yarışması ile adını duyuran Nihat Altınkaya, eşi ve çocukları ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlarla adından söz ettirdi. O yorumlar ise 'pes' dedirten cinsten!

12.07.2021 17:38 - Son Güncelleme: 12.07.2021 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





