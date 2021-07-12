Vav TV İzle

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Yaprak Dökümü, Survivor, Elimi Bırakma ve Söz gibi dizilerde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Hulki karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Survivor yarışması ile adını duyuran Nihat Altınkaya, eşi ve çocukları ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlarla adından söz ettirdi. O yorumlar ise 'pes' dedirten cinsten!

12.07.2021 17:38 - Son Güncelleme: 12.07.2021 17:51
Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

EŞİNİ ANNESİ ZANNETTİLER!

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşini annesi zannettiler, çiftin tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nihat Altınkaya, bir süredir eşi ve kızlarıyla birlikte yaz tatili yapıyor. Altınkaya'nın eşi İmre Altınkaya ile verdiği pozun altına gelen yorumlar 'pes artık' dedirtti.

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te aldı, iki kız kardeşi var. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynadı.

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer aldı. Yolda yürürken keşfedilen ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlayan Altınkaya İstanbul'da yaşıyor, evli ve iki kız çocuğu babası.

Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi Gökçe Doruk Erten sayesinde Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yaptı.