Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Tatil pozlarına gelen yorumlar 'pes' dedirten cinsten!
Survivor'la meşhur olan Nihat Altınkaya'nın eşi İmre'yi annesi zannettiler! Yaprak Dökümü, Survivor, Elimi Bırakma ve Söz gibi dizilerde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Hulki karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Survivor yarışması ile adını duyuran Nihat Altınkaya, eşi ve çocukları ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlarla adından söz ettirdi. O yorumlar ise 'pes' dedirten cinsten!
17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer aldı. Yolda yürürken keşfedilen ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlayan Altınkaya İstanbul'da yaşıyor, evli ve iki kız çocuğu babası.