Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."
Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Survivor All Star'da yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Survivor Evrim Keklik küçücük bir yatak alanı görünce "Tabut gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler ise herkesi şoke ediyor... İşte yarışmacılar içinde en dikkat çeken isimler arasında yer alan Evrim Keklik...
17.04.2022 11:22 - Son Güncelleme: 17.04.2022 11:36
"MUSALLA TAŞI GİBİ..."
Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Survivor'da girdiği polemiklerle adından söz ettiren Evrim Keklik haftanın ilk eleme adayı oldu.
Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. "Barakanın altını koymuşlar buraya" diyen Survivor Evrim "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.