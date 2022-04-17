RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Survivor All Star'da yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Survivor Evrim Keklik küçücük bir yatak alanı görünce "Tabut gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler ise herkesi şoke ediyor... İşte yarışmacılar içinde en dikkat çeken isimler arasında yer alan Evrim Keklik...

17.04.2022 11:22 - Son Güncelleme: 17.04.2022 11:36
Survivor’ın cazgır Evrim’i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Musalla taşı gibi...

"MUSALLA TAŞI GİBİ..."

Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Survivor'da girdiği polemiklerle adından söz ettiren Evrim Keklik haftanın ilk eleme adayı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor’ın cazgır Evrim’i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Musalla taşı gibi...

Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. "Barakanın altını koymuşlar buraya" diyen Survivor Evrim "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor’ın cazgır Evrim’i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Musalla taşı gibi...

"Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi. Bir türlü yaşadığı şoku atlatamayan Evrim tabuta benzettiği yatağını ölçerek "4 karış bile değil" yorumunda bulundu.

Survivor’ın cazgır Evrim’i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Musalla taşı gibi...

"La havle ve la kuvvete, ben bunda mı yatacağım ya" diyerek şoku üstünden atamayan Evrim'in o onları gündem oldu. Kameralara doğru bağırmaya başlayan Evrim "Musalla taşı gibi aklımı oynatacağım şimdi" dedi.

Survivor’ın cazgır Evrim’i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! Musalla taşı gibi...

Evrim Keklik, 2020 yılında olduğu gibi 2022 Survivor'ında da adından sıkça söz ettiriyor. Performansı beklenenin altında kalan Evrim Keklik,yarışmadaki şovlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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