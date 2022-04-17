Survivor'ın cazgır Evrim'i yokluk adasında gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

"Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi. Bir türlü yaşadığı şoku atlatamayan Evrim tabuta benzettiği yatağını ölçerek "4 karış bile değil" yorumunda bulundu.