Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

ABD merkezli Julien's Auctions tarafından kasım ayında açık artırmaya çıkarılacak olan eşyalar arasında Amy Winehouse'un 2007 Brit Ödülleri'nde giydiği ikonik kıyafeti, 2008'de Grammy Ödülleri'nde giydiği turuncu ve siyah Tina Kalivas etek, büstiyerleri, bale ayakkabıları ve eskizleri yer alıyor. Müzayede evinden aktarılan bilgiye göre; açık artırma sonucunda elde edilen gelir, Winehouse'un 2011 yılındaki vefatının ardından ailesi tarafından organize edilen Amy Winehouse Vakfı'na gidecek. Vakıf, alkol ve uyuşturucu madde ile sorun yaşayan gençlere destek olmak için faaliyet gösteriyor.