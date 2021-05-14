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Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'un ölümünün 10'uncu yılında bazı sahne kostümleri ve eşyalarının açık artırmada satılacağı açıklandı. Haberin ardından Öykü Çelik'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Survivor'dan elenen Öykü Çelik Amy Winehouse'a olan benzerliği ile dikkat çekti.

14.05.2021 14:44 - Son Güncelleme: 14.05.2021 14:44
Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Öykü Çelik, Amy Winehouse'a benzetildi.

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Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

Henüz 27 yaşındayken yaşamını yitiren şarkıcı Amy Winehouse'un ölümünün 10'uncu yılında bazı sahne kostümleri ve eşyalarının açık artırmada satılacağı açıklandı. Winehouse'un babası Mitch ve annesi Janis Winehouse, toplanan parayı hayır işleri için harcayacaklarını belirtti.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

NTV'nin haberine göre, kızlarının depodaki kıyafetlerini görmenin acı verici olduğunu belirten Mitch Winehouse, aile için değerli olan eşyalarını saklayıp büyük bir kısmını açık artırmaya çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

ABD merkezli Julien's Auctions tarafından kasım ayında açık artırmaya çıkarılacak olan eşyalar arasında Amy Winehouse'un 2007 Brit Ödülleri'nde giydiği ikonik kıyafeti, 2008'de Grammy Ödülleri'nde giydiği turuncu ve siyah Tina Kalivas etek, büstiyerleri, bale ayakkabıları ve eskizleri yer alıyor. Müzayede evinden aktarılan bilgiye göre; açık artırma sonucunda elde edilen gelir, Winehouse'un 2011 yılındaki vefatının ardından ailesi tarafından organize edilen Amy Winehouse Vakfı'na gidecek. Vakıf, alkol ve uyuşturucu madde ile sorun yaşayan gençlere destek olmak için faaliyet gösteriyor.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik dünyaca ünlü o yıldıza özendi! 27 yaşında hayatını kaybetmişti...

Amy Winehouse hakkında çıkan haberlerin ardından Survivor'dan elenen Öykü Çelik, Instagram paylaşımıyla dünyaca ünlü yıldıza benzetildi.