Survivor’dan elenen Mert’in aşk sicilinde yok yok! Sude Burcu ile Makbule bunların yanında hikaye! Giderayak Nisa’ya da bulaştı

İki oyun sonunda eleme adayları Mert ve Barış seçildi. Mavi takımdan dokunulmaz olan Seda ve Hikmet oldu. Ünlülerde de Nagihan ve Batuhan birinci. Nagihan ise dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi. Evrim de gönüllülerden üçüncü aday seçildi.

Adaya son olarak en az oyu alarak veda eden isim Mert oldu.