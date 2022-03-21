Survivor'dan elenen Mert'in aşk sicilinde yok yok! Sude Burcu ile Makbule bunların yanında hikaye! Giderayak Nisa'ya da bulaştı
Survivor tarihinin belki de en büyük skandallarından birine adı karıştı Mert Öcal'ın... Survivor 2022 All-Star'da, Survivor 2020'deki sempatik hallerinden çok çok uzak kalan Mert Öcal'ın, hali hazırda yarışmacı olan Sude Burcu ile eski Survivor yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ettiği iddiaları adaya damgasını vurmuştu. Tüm bu iddialarn gölgesinde kalan Mert Öcal yarışmaya veda etti. Yakışıklı oyuncu günün en çok aranan isimlerinden. Mert Öcal hakkında araştırma yapanlar Öcal'ın aşk sicilini görünce hayli şaşırdı. İşte Mert Öcal hakkında merak edilenler.
21.03.2022 09:15 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:15
TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Zorlu parkurun ardından kaybeden takım bir isim daha çıkardı. Üç dokunulmazlığın akabinde eleme adayları arasından bir isim daha Survivor hayallerine veda etti.
İki oyun sonunda eleme adayları Mert ve Barış seçildi. Mavi takımdan dokunulmaz olan Seda ve Hikmet oldu. Ünlülerde de Nagihan ve Batuhan birinci. Nagihan ise dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi. Evrim de gönüllülerden üçüncü aday seçildi.
Adaya son olarak en az oyu alarak veda eden isim Mert oldu.
İkili arasında hayli ilginç bir diyalog yaşandı. Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı'ya 'Nisa niye gülüyorsun?' diye sordu. Nisa ise 'gülmüyorum ki' yanıtını verdi.