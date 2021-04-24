Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında sakatlığı sebebiyle diskalifiye olan Çağrı Atakan'dan beklenen röportaj geldi. Ünlü oyuncu, yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'a tepkisi ve Acun Ilıcalı'dan bir hafta süre istemesi sonrası yaşadıklarını anlattı. Survivor'daki favorilerini de açıklayan Atakan, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Çağrı Atakan'ın çok konuşulan o röportajı…

24.04.2021 15:32 - Son Güncelleme: 24.04.2021 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





