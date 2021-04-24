RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında sakatlığı sebebiyle diskalifiye olan Çağrı Atakan'dan beklenen röportaj geldi. Ünlü oyuncu, yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'a tepkisi ve Acun Ilıcalı'dan bir hafta süre istemesi sonrası yaşadıklarını anlattı. Survivor'daki favorilerini de açıklayan Atakan, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Çağrı Atakan'ın çok konuşulan o röportajı…

24.04.2021 15:32 - Son Güncelleme: 24.04.2021 15:32
Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Çağrı Atakan'ın bacağındaki sağlık sorunundan dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Çağrı Atakan, annesinin hasta olduğunu ve üzülmemesi için söylenmemesini rica etti.

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Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

Yarışmacının vedası sonrası Survivor Çağrı Atakan'ın hayatı merak konusu olurken oyuncudan ilk açıklama geldi. Atakan, elenme sonrası ilk kez konuştu.

Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

Ünlü isim, verdiği bir röportajda "Vedanın ardından takımda neler değişir?" sorusunu şöyle cevapladı: "Batuhan ve İsmail halkın ne düşüneceğini çok önemsiyorlardı, ona göre hareket ediyorlardı.

Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

Bir noktadan sonra içlerindeki bireysel hırslara yenilecekler, tartışmalar başlayacak. Eğer Merve geri dönerse takımın çok iyiye gideceğini düşünüyorum. Tartışmalar büyüyecek çünkü bireyselleşmeler ortaya çıkacak"

Survivor'dan elenen Çağrı Atakan ilk kez konuştu! Diskalifiye sonrası favori ismini açıkladı

FAVORİ İSİMLERİNİ AÇIKLADI!
Survivor için favori isimlerini de açıklayan Atakan, "İnşallah bizim takımdan çıkar, inşallah Merve Aydın olur. Son dörde Poyraz, Merve, Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu kalır diye düşünüyorum" dedi.